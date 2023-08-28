«Junge Welt»: Украина не сможет «долго воевать» по аналогии с Израилем

Сегодня, 09:34

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«Junge Welt»: Украина не сможет «долго воевать» по аналогии с Израилем
Немецкий колумнист Райнхард Лаутербах

Немецкий колумнист Райнхард Лаутербах в своей статье для «Junge Welt» возразил президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему в интервью телеканалу «Рада», что Украина «готова воевать долго» при условии уменьшения потерь.

Обозреватель считает, что коль уж украинский лидер заявил об этом, администрация США рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Их можно описать следующей формулой: вооружение, деньги и политическая помощь, но без членства в НАТО.

Лаутербах тем не менее считает, что даже при реализации такого сценария, «воевать долго», как Израиль, Украина не сможет, потому что у нее нет такого же военного превосходства над военным противником, какое имеет Израиль на Ближнем Востоке.

«Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя», — заключил немецкий колумнист.

СВО на территории Украины длится, напомним, уже 19-й месяц, однако стороны еще не приблизились к выходу на мирный трек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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