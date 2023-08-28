Bloomberg: ВС Украины уже получили 4 из 14 обещанных США систем VAMPIRE

Украина уже получили от своего союзника в лице Соединенных Штатов Америки 4 системы противодействия беспилотникам VAMPIRE. Всего же Вашингтон пообещал Киеву 14 таких систем. О частично произведенной поставке сообщило деловое агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Пентагона и компании-производителя противодронной системы L3Harris Technologies.

Некоторое время назад газета «The Wall Street Journal» сообщила о том, что США якобы затягивают поставки Украине обещанных комплексов VAMPIRE. Их поставки были проанонсированы еще год назад — в августе 2022 года. Однако журналисты узнали, что контракт с производителем был утвержден только в декабре.

В Пентагоне проблемы не видят. Поставки идут в соответствии с планом. Четыре системы VAMPIRE в этом году Украине уже переданы и сейчас эксплуатируются ВСУ.

Еще десять таких систем Киеву обещают поставить вскоре — до конца 2023 года, передает «Российская газета».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»