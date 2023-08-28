Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО неверно оценило ситуацию перед наступлением ВС Украины

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон обвинил генералов НАТО в допущении ошибки при оценке ситуации перед наступлением Вооруженных сил Украины. Их просчет привел к большим потерям среди украинских военнослужащих вначале операции, настаивает эксперт.

«По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим», — сказал Джонсон.

Аналитик уверен, что украинское наступление без авиационной компоненты изначально было обречено на полный неуспех, однако на Западе этого не захотели увидеть или признавать. В итоге украинцам приходилось атаковать хорошо укрепленные позиции ВС РФ без поддержки с воздуха.

Ларри Джонсон подчеркнул, что прежде чем ВСУ начали наступление, Запад должен был им предоставить боевую авиацию или хотя бы помочь значительным количеством систем ПВО.

Аналитик свою точку зрения не меняет и в очередной раз повторил, что пока на Украину не прибудут необходимые ей самолеты, существенного успеха в ходе своего контрнаступления она не добьется.

А меж тем немецкий обозреватель Юлиан Репке, который еще недавно мрачно отзывался о наступательной операции ВСУ, в своей вчерашней статье заявил, что они якобы прорвали «линию Суровикина» в районе села Вербовое на Запорожском фронте. Врио главы области Евгений Балицкий поспешил сведения обозревателя опровергнуть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»