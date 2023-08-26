Российские туроператоры начали безалкогольные поездки в Турцию

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Российские туроператоры запустили безалкогольный тур all inclusive в Турцию, стоимость которого на 5-7% дешевле обычного, сообщили в АТОР. Первыми эту систему применили отели Антальи и Эгейского побережья. Туроператор Anex предлагает 7 отелей с безалкогольным all inclusive. Два отеля предлагает турфирма Pegas Touristik, и один — турагентство Tez Tour. В этом списке есть халяльные отели, и «светские» гостиницы. Для местного, иранского и арабских рынков в некоторых отелях Турции безалкогольная концепция была и ранее.
Как пояснили в Anex, есть туристы, которые заинтересованы в спокойном семейном отдыхе и безалкогольном формате. Они хотят, чтобы рядом с ними не было шумных компаний и вечеринок. За счет отсутствия алкоголя система all inclusive может подешеветь и стать доступнее для семей с детьми.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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