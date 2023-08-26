FT: главная проблема при обучении солдат ВСУ на Западе — нехватка грамотных переводчиков

Главная проблема, с которой сталкиваются военные инструкторы стран Запада при обучении новобранцев Вооруженных сил Украины — нехватка грамотных и компетентных в военной терминологии переводчиков. На это в своей публикации указывает газета «Financial Times».

И Киев, и страны Запада, которые занимаются подготовкой украинских военнослужащих, отправляют на военные базы своих переводчиков. Однако, достаточным словарным запасом, особенно по части военного дела, они не владеют.

«Переводчики — проблема номер один», — сообщил изданию нидерландский бригадный генерал Мартин Бонн, заместитель главы многонациональной учебной миссии Евросоюза.

С трудностями перевода при обучении украинских солдат больше всего сталкиваются в ФРГ и Дании.

«Наибольшие сложности связаны с переводом слов, используемых в военном или техническом контексте. Преимущественно тех, которые не используются в повседневной жизни», — добавил генерал.

Мандат тренировочной миссии Евросоюза для украинских военнослужащих, которая заработала в октябре минувшего года, рассчитан на два года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»