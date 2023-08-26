Власти Греции предлагают 500 евро ежемесячно за жизнь на райском острове

Небольшой греческий остров Андикитира в Эгейском море предлагает всем желающим там поселиться безупречные пляжи и кристально чистую воду. Власти Греции готовы доплачивать по 500 евро в месяц всем, кто собирается жить в этом райском месте, которое находится в 38 километрах к юго-востоку от острова Китира.

На территории острова расположены несколько деревень. Главная из них - Потамос, которая является столицей и портом. В настоящее время население Андикитиры составляет всего около двух десятков человек и продолжает сокращаться. Число желающих жить вдали от цивилизации уменьшается с каждым годом. В этой связи власти страны совместно с представителями Греческой православной церкви объявили акцию по поиску семей, которые смогут переселиться на постоянной основе на острове площадью в 20 квадратных километров.

Власти страны обязуются новым поселенцам выплачивать ежемесячное пособие. Новоселы могут добираться до цивилизации, например, до Крита на пароме за два часа, а за четыре можно попасть на материковый город Лакония на Пелопоннесе.

Отметим, что сейчас в этом райском уголке работает всего один магазин. В 1902 году в развалинах старого корабля у берегов острова был обнаружен знаменитый андикитерский механизм, использовавшийся для расчета движения небесных тел и считавшийся первым в мире аналоговым компьютером.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»