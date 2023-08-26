Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

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Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Он пообщался с некоторыми украинскими военнослужащими. Они рассказали, что ВС РФ применяют КАБы сейчас довольно широко. Вооружение мощное, признали они, но о его высокой точности судить не берутся.
Российские войска начали использовать планирующие авиабомбы с марта текущего года. Летом, в ходе контрнаступления ВСУ, они начали применяться еще активнее.
«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — отмечает Экс.
К преимуществам КАБ обозреватель отнес дешевизну, а также большое количество на российских складах ФАБ, которые, собственно, и превращают в КАБ.
Украинский солдат Александр Солоньков рассказал, что ВС РФ часто закидывают украинские передовые позиции планирующими авиабомбами, синхронизируя свои атаки с начиненными взрывчаткой дронами «Ланцет».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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