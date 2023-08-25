Washington Post: Американские военные посоветовали украинцам реже использовать БПЛА для разведки

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Представители Пентагона в ходе консультаций с командованием Вооруженных сил Украины посоветовали в ходе наступления меньше полагаться на беспилотные летательные аппараты при проведении разведки для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы, которые могут лучше оценивать российские позиции. Об этом говорится в публикации газеты Washington Post.
Американские военные также считают, что артиллерийские снаряды надо тратить более разумно, бить в первую очередь по «самым важным целям». Просьба очевидна в свете того, что ВСУ с минувшего года уже потратили около двух миллионов боеприпасов калибра 155 мм (калибр НАТО), практически опустошив склады своих союзников.
Отмечается, что представители администрации Байдена откровенно обсуждали это в контексте того, что вооруженный конфликт, вероятно, перейдет на следующий год и должны быть запасы, чтобы «Украина могла двигаться вперед» при помощи США и других своих союзников.
Также американцы потребовали от украинцев предоставить младшим офицерам больше свободы для использования возможностей на обширном фронте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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