NYT: Новый город появиться в Калифорнии благодаря группе инвесторов

Сегодня, 08:44

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NYT: Новый город появиться в Калифорнии благодаря группе инвесторов
Фото из открытых источников

Недалеко от Сан-Франциско инвесторы из Силиконовой долины намерены построить еще один город. Об этом пишет «The New York Times», передает ТАСС.

Компания Flannery Associates уже скупила земли для того, чтобы на них построить новый город, поскольку на данный момент в Калифорнии серьезные проблемы с жильем. Участки выкупали по цене выше рыночной стоимости. Из-за завышения цен компания даже решила судиться с некоторыми землевладельцами.

В тоже время, отмечают эксперты, для строительства была выбрана территория, подверженная лесным пожарам. Находится эта территория в 60 км к северо-востоку от Сан-Франциско, в округе Солано. В основном это земли сельскохозяйственного назначения. Тем не менее, на охрану этих территорий уже выделено 800 млн долларов.

Власти США, к слову, заинтересовались с какими целями скупаются земли, поскольку недалеко от этой территории находится база ВВС США Трэвис.

Как объяснил бывший трейдер банка Goldman Sachs Ян Срамек, ранее владелец компании Flannery Associates делился своими планами построить город с десятками тысяч жителей, экологически чистой энергией, общественным транспортом и плотной городской жизнью».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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