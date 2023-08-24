В Польше от легионеллеза скончались восемь человек

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В районе польского города Жешув восемь человек скончались от острого инфекционного заболевания - легионеллеза. Как сообщил польский телеканал Polsat, один из умерших — пожилой человек с большим количеством болезней, в том числе и онкологией.
Легионеллез, который сопровождается лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения, называют «болезнью легионеров». Первые случаи заражения и летального исхода в стране зарегистрировали в середине текущей недели. Вспышка инфекции зафиксирована близ города Жешув, где расположен логистический хаб НАТО, через который осуществляется переброска западного вооружения в Украину. С симптомами заболевания в больнице оказались 113 человек. В связи с распространением инфекции местные власти создали кризисный штаб.
Впервые легионеллез был выявлен на американской военной базе в Филадельфии в июле 1976 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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