В районе польского города Жешув восемь человек скончались от острого инфекционного заболевания - легионеллеза. Как сообщил польский телеканал Polsat, один из умерших — пожилой человек с большим количеством болезней, в том числе и онкологией.

Легионеллез, который сопровождается лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения, называют «болезнью легионеров». Первые случаи заражения и летального исхода в стране зарегистрировали в середине текущей недели. Вспышка инфекции зафиксирована близ города Жешув, где расположен логистический хаб НАТО, через который осуществляется переброска западного вооружения в Украину. С симптомами заболевания в больнице оказались 113 человек. В связи с распространением инфекции местные власти создали кризисный штаб.

Впервые легионеллез был выявлен на американской военной базе в Филадельфии в июле 1976 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»