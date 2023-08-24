Yle: задержанный по запросу Украины Петровский будет просить у Финляндии убежище

Задержанный в Финляндии россиянин Ян Петровский, он же Воислав Торден, намерен просить у Хельсинки политического убежища на фоне возможной перспективы быть экстрадированным на Украину. Об этом сообщил сегодня финский телеканал Yle, передает ТАСС.

Информация о задержании Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», появилась 25 августа. Позже в тот же день Генеральная прокуратура Украины объявила о подготовке документов для экстрадиции арестованного в Финляндии россиянина.

К вечеру в Телеграм-канале ДШРГ появилось сообщение о том, что она прекращает любую боевую деятельность до тех пор, пока не будет решен вопрос с выдачей Петровского в РФ.

РИА Новости в российском посольстве в Финляндии заявили, что до 23 августа обращений от задержанного не поступало, хотя, по их сведениям, у него возможность совершать телефонные звонки была.

Покровский находился под западными санкциями. Его обвиняют в совершении преступлений на территории Украины в 2014-2015 годах. С 2016 он был объявлен Киевом в розыск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»