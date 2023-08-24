Криптобиржа Binance запретила россиянам операции со всеми валютами, кроме рубля, в P2P-сервисе

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам любые P2P-операции с валютой, оставив доступной только рубль. Для геймеров это серьезнейший удар.
До блокировки многие из них пополняли виртуальные турецкие карты и через них уже оплачивали покупки в Steam и Xbox/PS Store. Однако сейчас покупка лиры и пополнение турецкого Steam через Binance недоступны.
Сама биржа со специальными заявлениями на этот счет не выступала, однако сеть уже пестрит многочисленными жалобами от российских пользователей.
Вероятно, такое решение криптобиржи связано с подозрениями в оказании помощи России по обходу западных санкций. Агентство Bloomberg информировало, что Минюст США ведет расследование в этой связи усилиями сотрудников отдела национальной безопасности. По его итогам будет объявлено, действительно ли Binance пошла на нарушение американских санкций, которые были введены против России из-за начатой специальной военной операции на Украине.
Кроме того, Binance проверят на предмет возможного оказания помощи Ирану в вопросе обхода западных санкций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее