Криптобиржа Binance запретила россиянам операции со всеми валютами, кроме рубля, в P2P-сервисе

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам любые P2P-операции с валютой, оставив доступной только рубль. Для геймеров это серьезнейший удар.

До блокировки многие из них пополняли виртуальные турецкие карты и через них уже оплачивали покупки в Steam и Xbox/PS Store. Однако сейчас покупка лиры и пополнение турецкого Steam через Binance недоступны.

Сама биржа со специальными заявлениями на этот счет не выступала, однако сеть уже пестрит многочисленными жалобами от российских пользователей.

Вероятно, такое решение криптобиржи связано с подозрениями в оказании помощи России по обходу западных санкций. Агентство Bloomberg информировало, что Минюст США ведет расследование в этой связи усилиями сотрудников отдела национальной безопасности. По его итогам будет объявлено, действительно ли Binance пошла на нарушение американских санкций, которые были введены против России из-за начатой специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Binance проверят на предмет возможного оказания помощи Ирану в вопросе обхода западных санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»