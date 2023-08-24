Турагент Мельник назвал самыми бюджетными направлениями зарубежного отдыха в бархатный сезон Абхазию и Турцию

Самыми бюджетными направлениями для отдыха за рубежом в бархатный сезон станут Абхазия и Турция. Об этом проинформировал эксперт по туризму Николай Мельник.

Если спрос в Абхазии на отдых в бархатный сезон будет невысоким, минимальные цены на недельный отдых будут стартовать от 15-20 тысяч рублей для одного человека. При высоком спросе цена, в которую будет входить перелет, проживание, трансфер и страховка, составит 30-35 тысяч. Что тоже, в общем-то, доступно.

«На втором месте однозначно Турция. Если говорить про сентябрь, то минимальная цена, которую я прогнозирую — 30 тысяч рублей. Это недельный тур, самый дешевый вариант, отель «три звезды», питание «все включено», перелет, трансфер, медицинская страховка», — сказал туристический агент в интервью «Ленте».

На третье место Мельник поставил Египет. Цены на отдых меньше, чем 40-45 тысяч рублей, точно не будут, так как туда очень мало авиаперевозчиков летают. Чуть дороже в бархатный сезон будут стоить Эмираты — от 50 тысяч рублей. Но при этом стоит иметь в виду, что питание обычно не входить в стоимость пакетного тура или же предполагает только завтраки.

Отдохнуть в бархатный сезон на Шри-Ланке и Кубе обойдется от 70 и 100 тысяч рублей соответственно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»