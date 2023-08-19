Британская разведка MI-6: РФ создает новую армию на юге

Россия на южном направлении фронта начинает создавать новое формирование — 18-ю общевойсковую армию (ОВА). Об этом сообщает служба британской разведки MI-6, передает «Главный региональный».

18-я ОВА призвана усилить подразделения, которые действуют в Херсонской области, в том числе 22-й армейский корпус. Состоять она будет, преимущественно, из мобилизованных. Главной задачей ОВА станет проведение оборонительных боев на юге.

В британской разведке предполагают, что военное командование ВС РФ стремится сейчас высвободить свои опытные подразделения, чтобы перебросить их для участия в боевых действиях на ключевых направлениях фронта.

«Существует реальная возможность, что это привело к недавней передислокации ВДВ из Херсона на Ореховский участок, где идут напряженные бои», — сказано в свежей сводке британской спецслужбы.

МО РФ сведения о формировании новой ОВА никак не прокомментировало. Однако, некоторые отечественные военные аналитики считают, что появление новых армий связано с подготовкой масштабного наступления ВС РФ, которое может начаться уже осенью текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»