«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
Россия на южном направлении фронта начинает создавать новое формирование — 18-ю общевойсковую армию (ОВА). Об этом сообщает служба британской разведки MI-6, передает «Главный региональный».
18-я ОВА призвана усилить подразделения, которые действуют в Херсонской области, в том числе 22-й армейский корпус. Состоять она будет, преимущественно, из мобилизованных. Главной задачей ОВА станет проведение оборонительных боев на юге.
В британской разведке предполагают, что военное командование ВС РФ стремится сейчас высвободить свои опытные подразделения, чтобы перебросить их для участия в боевых действиях на ключевых направлениях фронта.
«Существует реальная возможность, что это привело к недавней передислокации ВДВ из Херсона на Ореховский участок, где идут напряженные бои», — сказано в свежей сводке британской спецслужбы.
МО РФ сведения о формировании новой ОВА никак не прокомментировало. Однако, некоторые отечественные военные аналитики считают, что появление новых армий связано с подготовкой масштабного наступления ВС РФ, которое может начаться уже осенью текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Киев заявил, что не будет договариваться с Москвой по поводу продления соглашения о транспортировке газа из России в...Подробнее
Истинная цель контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, является максимальное уничтожение живой силы ВС...Подробнее
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk снова работал в акватории Черного моря близ...Подробнее