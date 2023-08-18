The Telegraph: КНР помогала России вооружать вертолеты и беспилотники

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Россия получает от Китая продукцию двойного назначения, и использует ее в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет британское издание «The Telegraph», передает «Военное обозрение».
Поставки товаров из Китая в РФ растут и по итогам текущего года эксперты ожидают увеличение товарооборота между ними до 200 млрд долларов.
РФ получила от Китая 6 вертолетов, много беспилотников, оптические прицелы и «важнейшие металлы», которые используются в оборонной промышленности для производства различных вооружений. Поставлялась и другая продукция двойного назначения, которую запрещено продавать РФ введенными санкциями.
Также автор публикации заявил о том, что Россия и Китай провели «секретные переговоры» с Ираном, чтобы закупить топливо для баллистических ракет.
«Россия не публиковала данные о торговле с начала вторжения, хотя данные из Китая, ее главного торгового партнера, указывают на то, что Пекин стал важнейшим спасательным кругом РФ», — отмечается в публикации.
Китай ранее опровергал обвинения о поставках РФ продукции двойного и военного назначения. В Москве утверждают, что РФ располагает собственными ресурсами для того, чтобы продолжать боевые действия на территории Украины.
Стоит отметить, что Украина получает поддержку от стран НАТО и иже появились сообщения о том, что украинские пилоты начали подготовку на F-16.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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