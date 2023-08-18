Рыбак в Британии выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов

В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily Star», передает «МК».

Эксперты уже установили, что рыбак выловил миногу. Миноги живут на Земле уже 340 млн лет и обитают в соленых водах морей и океанов.

По сути миноги – это вампиры. Они прикрепляются к коже морских животных и пытаются их кровью. Для этого им и необходимо большое количество зубов.

Миноги заходят в пресные воды, когда приходит период размножения. Как раз в этот период рыбак и поймал миногу.

Стоит отметить, что в Великобритании миноги – это охраняемый вид, поэтому вылавливать миног нельзя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»