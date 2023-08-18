Военный эксперт Тимошенко: Украина будет атаковать Россию вплоть до окончания СВО

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Если ВСУ начнут применять свои дроны «сотнями каждый день», можно будет с уверенностью говорить о том, что началось второе контрнаступление.
Заявляя об этом в эфире радио «Говорит Москва», полковник в отставке Михаил Тимошенко отметил, что применение беспилотников в меньших количествах выглядит только как попытка оказания психологического давления на население, как попытка продемонстрировать свои возможности. Мол, мы «еще дадим прикурить, вы там кончайте СВО».
«Полагаю, что атаки их дронов будут до последнего, пока могут. Беспилотник — это не ракета «Сармат», это штуковина, которую можно разобрать, сложить в рюкзак, выехать за город, а то и вообще пойти на Воробьевы горы, собрать неспешно и запустить», — обозначил свою точку зрения военный эксперт.
Противник, напомним, регулярно атакует своими беспилотниками Москву. Сегодня же его БПЛА коптерного типа ударил по военному аэродрому в Новгородской области. По сообщению Минобороны, один самолет был поврежден.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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