«Интерфакс»: Туроператоры отмечают повышенный спрос на туры в Китай по визам

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Спрос на туры в Китай заметно растет, хотя соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и КНР пока работает только для туристов из приграничных районов. Несмотря на некоторые ограничения туры в Китай пользуются спросом. Туроператоры рассчитывают на то, что безвизовый режим для групп туристов будет полностью введен, что позволит россиянам посещать Китай в составе групп.
Высокий спрос на туры в Китай подтверждает компания China Travel. В свою очередь компания Go China сообщает о популярности своих туров, которые продолжаются даже до середины ноября. Согласно соглашению о групповых безвизовых обменах группы туристов от 5 до 50 человек могут путешествовать между Россией и Китаем по заверенным спискам. Туристы в составе группы могут находиться на территории другой страны до 15 дней.
Однако, у такого подхода есть свои недостатки. Так, группе приходится ждать, если один из туристов задерживается, что доставляет дискомфорт остальным участникам. По данным погранслужбы ФСБ РФ, туристы из России в первом полугодии совершили почти 280 тыс. поездок в Китай, что в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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