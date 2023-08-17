«Интерфакс»: Туроператоры отмечают повышенный спрос на туры в Китай по визам

Сегодня, 12:59

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«Интерфакс»: Туроператоры отмечают повышенный спрос на туры в Китай по визам
Фото из открытых источников

Спрос на туры в Китай заметно растет, хотя соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и КНР пока работает только для туристов из приграничных районов. Несмотря на некоторые ограничения туры в Китай пользуются спросом. Туроператоры рассчитывают на то, что безвизовый режим для групп туристов будет полностью введен, что позволит россиянам посещать Китай в составе групп. 

Высокий спрос на туры в Китай подтверждает компания China Travel. В свою очередь компания Go China сообщает о популярности своих туров, которые продолжаются даже до середины ноября. Согласно соглашению о групповых безвизовых обменах группы туристов от 5 до 50 человек могут путешествовать между Россией и Китаем по заверенным спискам. Туристы в составе группы могут находиться на территории другой страны до 15 дней.

Однако, у такого подхода есть свои недостатки. Так, группе приходится ждать, если один из туристов задерживается, что доставляет дискомфорт остальным участникам. По данным погранслужбы ФСБ РФ, туристы из России в первом полугодии совершили почти 280 тыс. поездок в Китай, что в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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