СМИ: Танкисты ВСУ завершают обучение на Abrams в Германии

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Украинские танкисты заканчивают курс обучения управлению американскими тяжелыми танками Abrams в Германии. Однако на Родину они вернутся не сейчас, а вместе с боевыми машинами — когда те будут готовы к отправке. Об этом узнал «Business Insider», пообщавшись с представителем армии США в Европе и Африке Мартином О'Доннеллом, передают РИА «Новости».
По его словам, две сотни украинских танкистов «завершили одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения». Подготовку они проходят в Хоэнфельсе, но после окончания программы будут возвращаться не на Украину, а в Графенвер.
«Там по просьбе командования ВС Украины солдаты продолжат оттачивать свои навыки управления и технического обслуживания. Они будут находиться там до тех пор, пока 31 Abrams не будет готов к передаче», — сказал О'Доннелл.
Таким образом, дополнительная подготовка украинских танкистов может продлиться как минимум до осени.
CNN ранее сообщала о том, что Вашингтон утвердил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Украина получит не обещанную изначально вторую новую модель, а более старую — M1A1.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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