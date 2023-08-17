СМИ: Танкисты ВСУ завершают обучение на Abrams в Германии

Украинские танкисты заканчивают курс обучения управлению американскими тяжелыми танками Abrams в Германии. Однако на Родину они вернутся не сейчас, а вместе с боевыми машинами — когда те будут готовы к отправке. Об этом узнал «Business Insider», пообщавшись с представителем армии США в Европе и Африке Мартином О'Доннеллом, передают РИА «Новости».

По его словам, две сотни украинских танкистов «завершили одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения». Подготовку они проходят в Хоэнфельсе, но после окончания программы будут возвращаться не на Украину, а в Графенвер.

«Там по просьбе командования ВС Украины солдаты продолжат оттачивать свои навыки управления и технического обслуживания. Они будут находиться там до тех пор, пока 31 Abrams не будет готов к передаче», — сказал О'Доннелл.

Таким образом, дополнительная подготовка украинских танкистов может продлиться как минимум до осени.

CNN ранее сообщала о том, что Вашингтон утвердил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Украина получит не обещанную изначально вторую новую модель, а более старую — M1A1.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»