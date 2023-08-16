Президент Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией

Сегодня, 20:54

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Президент Вучич не верит в победу России над Украиной, также как и в победу Украины над Россией
Фото из открытых источников

Президент Сербии Александр Вучич во время эфира на телеканале РТС заявил, что не верит ни в победу Москвы, ни в победу Киева. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Ситуация на театре боевых действий сейчас такова, что теперь стало очевидным — Россию Украине нельзя легко победить. Я также не хочу сказать, что Россия может победить, так как я не считаю, что может», - поделился своим мнением глава государства.

Вучич отметил, что на Западе многие вдохновились наступлением ВСУ в Харьковской области в сентябре минувшего года. И ожидали, что таким же быстрым и относительно легким будет и нынешнее, тем более что ВСУ получили современное западное вооружение. Этого не произошло.

Запад, по его мнению, теперь будет пытаться укрепить фронт против России. Поэтому он ожидает, что давление на Сербию «будет сильнее, чем когда-либо», страну начнут вынуждать присоединиться к антироссийским санкциям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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