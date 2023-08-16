На протяжении всего 2022 года граждане РФ потеряли свыше полумиллиарда рублей (5,5 млн евро). Это произошло вследствие отказов в выдаче шенгенских виз. Российское государство сейчас находится на 2-м месте по численности обращений за визами в ЕС. Суммарное количество заявок — 687 тысяч. Турция (778 тыс. заявок) и Индия (672 тыс. заявок) тоже в тройке лидеров. Отказы в выдаче шенгенских виз жителям России стали минимальными среди этих трех государств. Они составили лишь 10%. Туркам и индийцам отказывали в выдаче виз в 15% и 18% случаев соответственно.

Большинство желающих третьих стран, и Россия в том числе, платят визовый сбор в сумме 80 евро (ориентировочно 8,2 тыс. рублей по курсу на 18 августа). Если в визе отказано, эта сумма не возвращается. Получается — лишь на подачу заявлений на шенген россияне потратили 55 млн евро, турки — 62,2 млн, а индийцы — 53,7 млн. Эксперты рассчитали, что 68,7 тыс. россиян не получили разрешение на въезд, а общие потери туристов, которым не выдали шенгенские визы, составили около 5,5 млн евро (более 557 млн рублей), сообщил портал SchengenVisaInfo.

Ранее ИА Кулик сообщал, что служба национальных парков и Управление по управлению природными ресурсами США предупредили об увеличении числа случаев проблем со здоровьем, связанных с жарой, среди посетителей национального парка Большой каньон.

Об этом сегодня сообщили репортёры информационного издания Lenta.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»