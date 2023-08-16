Британия поставит Украине систем ПВО на ?90 млн

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Власти Великобритании от имени Международного фонда для Украины заключили контракты на поставки Киеву систем противовоздушной обороны на сумму в ?90 млн. Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте правительства Королевства.
«Три контракта на поставку средств ПВО для Украины на сумму более ?90 млн стерлингов были подписаны Министерством обороны от имени Международного фонда для Украины», — говорится в тексте документа.
Один из контрактов сумма которого оценена в ?56 млн, заключен с международной технологической группой Kongsberg Gruppen (Норвегия).
Она поставит CORTEX Typhon, которые могут быть установлены даже на автомобилях. Данные системы ПВО могут фиксировать беспилотные летательные аппараты, отслеживать их полет, подавлять их, а также открывать по ним огонь. Комплексы могут работать как самостоятельно, так и объединенными в сеть.
Детали, касающиеся двух других контрактов, не разглашаются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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