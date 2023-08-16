«Reuters»: США согласились на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине

Соединенные Штаты Америки одобрили поставки Данией и Нидерландами многоцелевых истребителей F-16 Украине. Об этом от своих осведомленных источников в администрации узнало агентство «Reuters».

«США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине», — сказано в сообщении.

Решение о передаче будет объявлено сразу же после того, как украинские пилоты завершат обучение управлению F-16.

Вашингтоном было направлено Дании и Нидерландам официальное уведомление, в котором было сказано, что США ускорят одобрение запросов, связанных с передачей Украине истребителей. Оно было завизировано государственным секретарем Энтони Блинкеном. Он подчеркнул, что Штаты идут на этот шаг, потому что для них важно, чтобы Украина могла «защитить себя».

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку США как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — говорится в письме.

Ранее стало известно о создании так называемой «истребительной коалиции». Ее участники занимаются вопросами передаче Украине боевых самолетов.

Нидерланды и Дания были в числе первых, которые заявили о своей готовности присоединиться к ней и поставить Киеву истребители, передает «Военное обозрение».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»