В турецкой Анталье застряли более 1200 туристов из России

На турецком курорте Анталья по причине отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings застряли свыше 1200 туристов из РФ, проинформировал журналистов посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Вылеты с задержками в последнее время фиксироваться начали все чаще. Однако в большинстве своем курортники переносят неудобства стойко и особо не жалуются по причине их непродолжительности — от одного до трех часов.

Что же касается последних рейсов авиакомпании Red Wings, ее, по словам Ерхова, «можно назвать экстраординарной».

По его данным, технические сложности, с которыми столкнулся перевозчик, привели к тому, что из Антальи не могут вовремя вернуться домой свыше 1200 граждан РФ.

«Нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — напомнил посол.

Диппредставительство продолжает следить за ситуацией. В то же время, подчеркнул дипломат, авиакомпания позаботилась о том, чтобы застрявшие туристы были размещены в отелях, а также обеспечены питанием, передает «МК».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»