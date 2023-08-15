В турецкой Анталье застряли более 1200 туристов из России

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На турецком курорте Анталья по причине отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings застряли свыше 1200 туристов из РФ, проинформировал журналистов посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
Вылеты с задержками в последнее время фиксироваться начали все чаще. Однако в большинстве своем курортники переносят неудобства стойко и особо не жалуются по причине их непродолжительности — от одного до трех часов.
Что же касается последних рейсов авиакомпании Red Wings, ее, по словам Ерхова, «можно назвать экстраординарной».
По его данным, технические сложности, с которыми столкнулся перевозчик, привели к тому, что из Антальи не могут вовремя вернуться домой свыше 1200 граждан РФ.
«Нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — напомнил посол.
Диппредставительство продолжает следить за ситуацией. В то же время, подчеркнул дипломат, авиакомпания позаботилась о том, чтобы застрявшие туристы были размещены в отелях, а также обеспечены питанием, передает «МК».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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