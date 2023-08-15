В турецкой Анталье застряли более 1200 туристов из России

Сегодня, 14:04

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В турецкой Анталье застряли более 1200 туристов из России
Фото из открытых источников

На турецком курорте Анталья по причине отмены рейсов российской авиакомпании Red Wings застряли свыше 1200 туристов из РФ, проинформировал журналистов посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Вылеты с задержками в последнее время фиксироваться начали все чаще. Однако в большинстве своем курортники переносят неудобства стойко и особо не жалуются по причине их непродолжительности — от одного до трех часов.

Что же касается последних рейсов авиакомпании Red Wings, ее, по словам Ерхова, «можно назвать экстраординарной».

По его данным, технические сложности, с которыми столкнулся перевозчик, привели к тому, что из Антальи не могут вовремя вернуться домой свыше 1200 граждан РФ.

«Нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — напомнил посол.

Диппредставительство продолжает следить за ситуацией. В то же время, подчеркнул дипломат, авиакомпания позаботилась о том, чтобы застрявшие туристы были размещены в отелях, а также обеспечены питанием, передает «МК».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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