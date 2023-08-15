Американский военный эксперт Хо рассказал, почему США не поставляют Украине новые современные системы вооружений

Сегодня, 09:24

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Американский военный эксперт Хо рассказал, почему США не поставляют Украине новые современные системы вооружений
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки не поставляют Украине новые системы вооружений, поскольку опасаются, что они попадут в руки России. Вследствие этого есть риск, что российские специалисты при изучении доберутся до секретных военных технологий. Об этом в эфире YouTube-каналу «Judging Freedom» заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

Почему ВСУ не получили танки Abrams вскоре после того, как Штаты объявили об их передаче? Потому что их броня — тщательно охраняемая секретная разработка.

«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, по моему мнению, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на танках Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя допустить, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил Хо.

В результате ВСУ получат не танки Abrams 2, как было объявлено изначально, а первую модель — более старую версию, которая сходила с конвейера еще до войны в Персидском заливе.

Аналогичная ситуация была с ракетами для ракетных артиллерийских систем HIMARS.

Хо считает, что ATACMS ВСУ не получили именно из-за того, что Вашингтон беспокоится о том, что Россия доберется до его секретных технологий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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