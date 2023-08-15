Американский военный эксперт Хо рассказал, почему США не поставляют Украине новые современные системы вооружений

В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях
В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в...Подробнее
Соединенные Штаты Америки не поставляют Украине новые системы вооружений, поскольку опасаются, что они попадут в руки России. Вследствие этого есть риск, что российские специалисты при изучении доберутся до секретных военных технологий. Об этом в эфире YouTube-каналу «Judging Freedom» заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.
Почему ВСУ не получили танки Abrams вскоре после того, как Штаты объявили об их передаче? Потому что их броня — тщательно охраняемая секретная разработка.
«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, по моему мнению, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на танках Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя допустить, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил Хо.
В результате ВСУ получат не танки Abrams 2, как было объявлено изначально, а первую модель — более старую версию, которая сходила с конвейера еще до войны в Персидском заливе.
Аналогичная ситуация была с ракетами для ракетных артиллерийских систем HIMARS.
Хо считает, что ATACMS ВСУ не получили именно из-за того, что Вашингтон беспокоится о том, что Россия доберется до его секретных технологий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в...Подробнее
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который запустил беспилотник, не получив на это разрешения. Ему надлежит...Подробнее
Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...Подробнее
После «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина все сделали позитивные и правильные выводы, что...Подробнее
С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из...Подробнее