Американский военный эксперт Хо рассказал, почему США не поставляют Украине новые современные системы вооружений

Соединенные Штаты Америки не поставляют Украине новые системы вооружений, поскольку опасаются, что они попадут в руки России. Вследствие этого есть риск, что российские специалисты при изучении доберутся до секретных военных технологий. Об этом в эфире YouTube-каналу «Judging Freedom» заявил американский военный эксперт, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

Почему ВСУ не получили танки Abrams вскоре после того, как Штаты объявили об их передаче? Потому что их броня — тщательно охраняемая секретная разработка.

«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, по моему мнению, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на танках Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя допустить, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — объяснил Хо.

В результате ВСУ получат не танки Abrams 2, как было объявлено изначально, а первую модель — более старую версию, которая сходила с конвейера еще до войны в Персидском заливе.

Аналогичная ситуация была с ракетами для ракетных артиллерийских систем HIMARS.

Хо считает, что ATACMS ВСУ не получили именно из-за того, что Вашингтон беспокоится о том, что Россия доберется до его секретных технологий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»