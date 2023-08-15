Германия рассмотрела 1418 прошений от российских уклонистов

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С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из России в возрасте от 18 до 45 лет, которые могут быть призваны на военную службу в зону боевых действий. По 1418 ходатайствам уже приняли решения.
Немецкие власти предоставили убежище 83 мужчинам, еще 138 прошений было отклонено. 1116 рассмотренных ходатайств ожидают формального урегулирования процедуры. В их отношении речь также может идти об отзыве прошения об убежище или о применении правил Дублинского соглашения.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) отмечает, что соискатели убежища в Германии не называют мотивы в прошениях, поэтому сложно сделать подсчеты, сколько граждан РФ уклоняются от военной службы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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