В Дании россиянина обвинили в мошенничестве и приговорили к трем годам тюрьмы

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом
Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...Подробнее
В Дании 53-летнего россиянина признали виновным в мошенничестве с фальшивыми документами на крупную сумму и приговорили его к трем годам тюремного заключения. Мужчина был задержан в октябре минувшего года после того, как представился сотруднику Национального банка работником инвестиционной компании. При этом россиянин предоставил поддельные документы.
Следствию стало известно, что подозреваемый пытался заполучить 3,5 миллиарда долларов путем мошенничества в отношении Нацбанка Дании. Суд выразил согласие с мнением прокуроров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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