Mirror: 34-летняя модель Рэйчер Макинтайр стала одной из самых молодых бабушек в Великобритании

Сегодня, 16:54

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Mirror: 34-летняя модель Рэйчер Макинтайр стала одной из самых молодых бабушек в Великобритании
Фото из открытых источников

В 34 года жительница Великобритании Рэйчер Макинтайр стала бабушкой. Mirror сообщает, что она на данный момент самая молодая бабушка в стране, пишет Лента.ру.

Рэйчел Макинтайр впервые забеременела, когда ей было 15 лет, родила в 16. И сейчас уже ее дочь родила ребенка.

Макинтайр рассказала, что переживала за дочь, когда узнала, что она забеременела в 17 лет. Она сама знает, как тяжело быть матерью в таком возрасте. Рейчел приходилось работать полный день, а потом еще и заботиться о ребенке.

«Это было довольно травматично — видеть, как твоя дочь проходит через подобное. Роды были ужасными, но, к счастью, моя внучка — очень хороший ребенок», — отметила британка.

На данный момент Рейчел работает как модель OnlyFans, у нее двое дочерей, младшей из которых 10 лет. Британка следит за собой и даже хочет вернуться в тренажерный зал ради внучки. Она мечтает в будущем проводить с ней время и не будет уставать, как пожилые бабушки.

«Я не думаю, что есть какие-то минусы в том, чтобы быть бабушкой в 34 года. Меня еще не осуждали за это, но, наверное, это случится. Но меня это не беспокоит. В наше время люди критикуют все, что угодно. В жизни главное — быть счастливой, и если ты счастлива, то далеко пойдешь», — отметила самая молодая бабушка Великобритании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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