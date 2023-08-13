Экстремальная жара накроет несколько европейских стран

В Германии уже на этой неделе ждут аномальную жару.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies, в Берлине ожидается до 30,5 градуса Цельсия, пишет Лента.ру.

Из-за приближающейся жары власти Фрайнбурга уже объявили красный уровень погодной опасности. Там ожидаются тоже температуры, которые существенно превышают климатическую норму.

Жара придет также в страны Восточной и Центральной Европы.

По мнению специалистов Метеорологической службы Германии, жара – это следствие волны проливных дождей и ураганов, которые были в июле и августе. Из-за повышенной влажности ожидают повышение температуры воздуха не только в Германии, но также в Польше и Франции.

К концу месяца может обмелеть Рейн, и это может негативно повлиять на грузоперевозки, отмечают эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»