Экстремальная жара накроет несколько европейских стран

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В Германии уже на этой неделе ждут аномальную жару.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies, в Берлине ожидается до 30,5 градуса Цельсия, пишет Лента.ру.
Из-за приближающейся жары власти Фрайнбурга уже объявили красный уровень погодной опасности. Там ожидаются тоже температуры, которые существенно превышают климатическую норму.
Жара придет также в страны Восточной и Центральной Европы.
По мнению специалистов Метеорологической службы Германии, жара – это следствие волны проливных дождей и ураганов, которые были в июле и августе. Из-за повышенной влажности ожидают повышение температуры воздуха не только в Германии, но также в Польше и Франции.
К концу месяца может обмелеть Рейн, и это может негативно повлиять на грузоперевозки, отмечают эксперты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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