Пассажиры рейса в Москву не могут вылететь из Антальи

Из аэропорта Антальи не удается вылететь уже второму самолету из-за технических неполадок. Как выяснилось, вышло из строя устройство, которое запускает двигатели. Пассажиры рейса не могут вернуться в московский аэропорт Жуковский.

Пассажирка воздушного судна сообщила в сети, что у людей началась паника, многие закричали, что не хотят лететь, поэтому сказали всем выходить, потому что с багажом надо разбираться.

«Я так понимаю, мы сейчас несколько часов будем ждать, а те, кто хочет лететь — заново загружаться, проходить из зоны багажа назад», — написала россиянка и добавила, что «в таком аду не была никогда».

Самолет должен был вылететь из Антальи 13 августа в 11:35, но рейс постоянно переносили. В итоге лайнер должен был подняться в воздух в 20:30 мск. Борт принял пассажиров, но произошла поломка судна. Людям пришлось проводить часы ожидания в душном салоне. Им оставалось лишь обмахиваться журналами и успокаивать плачущих от жары детей. В этот же день из Антальи не смог вылететь в Екатеринбург пассажирский борт авиакомпании Red Wings. Рейс задержали почти на сутки, и тоже из-за поломки самолета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»