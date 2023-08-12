Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Сегодня, 11:34

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Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом
Политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак

Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК заявил, что для завершения текущего вооруженного конфликта Украине надо «забыть о Крыме». В этом случае не будет разрушена и инфраструктура страны. Это, по его мнению, «очень хорошая причина» для того, чтобы подумать о финализации.

По мнению Люттвака, у Запада есть инструменты, своего рода рычаги давления на обе стороны вооруженного конфликта. Так, Киев можно сделать более сговорчивым и усадить за стол переговоров, регулируя военную и финансовую помощь. И точно так же можно воздействовать на Москву, используя в качестве инструмента санкции.

Если Украина откажется от своих притязаний на Крым, она сохранит государственность и сможет сама определять курс страны, к примеру, добиваясь членства в НАТО.

«Выбор за Украиной», — заключил военный эксперт.

Люттвак ранее жаловался на то, что в Киеве его включили в перечень политиков, которые продвигают тезисы «российской пропаганды», напоминает «Лента.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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