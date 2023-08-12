«The Hill»: Пока Украина взламывает оборону противника на юге, Россия начала «незаметное» наступление на севере

Сегодня, 09:04

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«The Hill»: Пока Украина взламывает оборону противника на юге, Россия начала «незаметное» наступление на севере
Фото из открытых источников

Пока украинские войска взламывают хорошо подготовленную оборону противника на юге страны, российские пошли в «незаметное» наступление на севере. Операция ВС РФ в Харьковской области призвана сорвать наступление ВСУ, вынудить неприятеля оттянуть резервы с угрожающих участков фронта. Об этом пишет издание «The Hill».

Речь о так называемом «ползучем» наступлении ВС России. Оно началось «незаметно», полагают обозреватели, но уже имеет «некоторые успехи». Быстро продвигаться не удается, потому что российские войска сталкиваются с теми же проблемами, что и украинские — в частности, наступать приходится через минные заграждения.

«Россия добилась определенного прогресса и, похоже, подступает к городу Купянск, эвакуацию которого Украина начала на этой неделе», — говорится в статье.

По данным американских авторов, ВС РФ подошли к городу Купянску Харьковской области «на несколько миль». Однако взять его быстро вряд ли получится, считают в «The Hill». Для этого придется форсировать реку Оскол, что непросто в условиях огневого воздействия противника.

В целом же, авторы статьи не верят в то, что ВС РФ смогут существенно продвинуться в ходе своего наступления на севере. Однако подчеркивают, что если ВС РФ добьются хоть каких-то значимых успехов, это будет «серьезным ударом» по Украине.

Напомним, город Купянск Россия не контролирует с сентября минувшего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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