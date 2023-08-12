В «Турпомощи» сообщили о ситуации с российскими туристами, которые не могут покинуть Турцию

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О том, как оказывается помощь туристам, рассказал руководитель ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
В беседе с RT он объяснил, что действительно нередко бывают ситуации, когда туристов не отправляют вовремя домой. Как реагируют на такие ситуации туроператоры, зависит от многих факторов.
Один из таких инцидентов произошел недавно в Турции. В Анталье задержали более чем на сутки пассажиров из Екатеринбурга. Но туроператор обеспечил туристов всем необходимым и они не жаловались в «Турпомощь».
Основная задача туроператоров в таких ситуациях состоит в том, чтобы обеспечить комфорт и безопасность туристов. Туристов, задержавшихся в Анталье, разместили в пятизвездочном отеле до момента, пока компания сможет выполнить рейс.
Стоит отметить, что туроператоры обязаны предоставить при задержке рейса пассажирам воду и еду. Если рейс задерживается на сутки и более, тогда также туроператор должен позаботиться о том, где туристы будут ночевать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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