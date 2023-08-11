The Wall Street Journal: Запад уже начинает готовиться к новому наступлению ВСУ весной 2024 года

Невзирая на то, что украинское контрнаступление все еще продолжается и далеко от своего завершения, Запад уже начинает задумываться о подготовке нового наступления ВСУ. Оно может начаться весной 2024 года, пишет американская The Wall Street Journal.

Когда Украина начинала наступать на подготовленные российские позиции летом нынешнего года, западные партнеры Киева надеялись на то, что ВСУ удастся повторить успех минувшей осени и быстро вернуть значительную часть контролируемой Россией территории, чтобы с позиции силы провести мирные переговоры уже предстоящей зимой.

Однако стремительного прорыва не получилось - Россия тщательно подошла к подготовке обороны, укрепив рубежи и расставив многочисленные минные поля, и еще со старта начала выбивать западные танки и бронированные боевые машины. Командованию ВСУ пришлось поменять тактику. Прогресс в продвижении вперед малыми группами есть, но по темпам он слишком медленный. Все, конечно, может измениться - время для развития успеха в наступлении у украинцев еще есть, считают авторы статьи.

Но подчеркивают, что на Западе, наблюдая за медленным прогрессом ВСУ, склоняются к выводу, что конфликт затянется надолго и надо начинать готовить новое наступление. К весне следующего года Украина наверняка уже получит и истребители F-16.

Дипломаты в своих оценках заявляют, что шансы на то, что стороны конфликта в ближайшее время сядут за стол переговоров, минимальны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»