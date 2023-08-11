Плохие новости для отдыхающих в Турции

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
В последний месяц в Турции наблюдается рост инфекционных заболеваний из-за скопления людей в море и бассейнах. Особенно страдают от этого дети. Среди симптомов — диарея и рвота, характерные для многих условно-патогенных ротавирусов. Также постоянно упоминается инфекция среднего уха.
Еще в начале лета путешественников призывали соблюдать меры предосторожности. Турция — это не только очаг инфекционных заболеваний, но и страна, где активны опасные тропические вирусы. Кроме того, немало людей возвращаются домой с турецких курортов зараженными вирусом Коксаки. Поэтому не стоит забывать придерживаться элементарных правил гигиены: мыть фрукты перед употреблением, мыть руки после туалета и перед едой, пить только бутилированную воду и напитки безо льда, а также не глотать воду во время купания. Также следует взять с собой на отдых аптечку.
Наряду с этим стоит помнить, что на сегодня Турция входит в топ-5 самых дорогих направлений отдыха для русских туристов. Жизнь в стране подорожала, выросли цены на товары, жилье и услуги, а, значит, и на отдых. Если раньше в турецком отеле можно было отдохнуть за 200 тысяч рублей, то теперь придется выложить за это 400-500 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на фоне новостей о взорвавшемся на Карамышевской набережной...Подробнее
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отреагировал на очередную попытку противника ударить по...Подробнее