Плохие новости для отдыхающих в Турции

В последний месяц в Турции наблюдается рост инфекционных заболеваний из-за скопления людей в море и бассейнах. Особенно страдают от этого дети. Среди симптомов — диарея и рвота, характерные для многих условно-патогенных ротавирусов. Также постоянно упоминается инфекция среднего уха.

Еще в начале лета путешественников призывали соблюдать меры предосторожности. Турция — это не только очаг инфекционных заболеваний, но и страна, где активны опасные тропические вирусы. Кроме того, немало людей возвращаются домой с турецких курортов зараженными вирусом Коксаки. Поэтому не стоит забывать придерживаться элементарных правил гигиены: мыть фрукты перед употреблением, мыть руки после туалета и перед едой, пить только бутилированную воду и напитки безо льда, а также не глотать воду во время купания. Также следует взять с собой на отдых аптечку.

Наряду с этим стоит помнить, что на сегодня Турция входит в топ-5 самых дорогих направлений отдыха для русских туристов. Жизнь в стране подорожала, выросли цены на товары, жилье и услуги, а, значит, и на отдых. Если раньше в турецком отеле можно было отдохнуть за 200 тысяч рублей, то теперь придется выложить за это 400-500 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»