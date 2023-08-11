Польша и Германия ведут экологическую войну из-за мусора

Варшава обратилась в Еврокомиссию с жалобой на Германию за сброс большого количества мусора на польскую территорию. Не секрет, что отношения между Германией и Польшей сильно ухудшились, и не только из-за требований Польши о репарациях за последствия Второй мировой войны. Обе страны обвиняют друг друга в нанесении ущерба окружающей среде. Но немцы не чувствуют себя виноватыми. Они ввозят отходы в Польшу в соответствии с соглашением, которое в свое время было подписано между двумя странами.

Однако, правящая в Польше партия «Право и Справедливость» утверждает, что это соглашение действует во вред польским интересам. Скорее всего, Еврокомиссия вмешается в затянувшейся конфликт между Польшей и Германией. У этих стран разные точки зрения по вопросам экологической повестки, в том числе по вывозу мусора.

Польша требует от Германии принятия экстренных мер для улучшения обстановки окружающей среды. Но Берлин не согласен с выдвигаемыми требованиями и игнорирует заявления Польши. В Еврокомиссию поданы документы, призванные разрешить спор между Польшей и Германией.

Варшава направила в Берлин петицию с требованием убрать мусор. По данным источников, проблема может охватить семь свалок, на которых скопилось около 35000 тонн бытовых отходов. Это количество продолжает увеличиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»