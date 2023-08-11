Турецкие курорты Авсаллар, Мерсин и Сиде предлагают самое дешевое жилье

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта «Суточно.ру», самые низкие цены проживания на турецких курортах в Авсалларе, Мерсине и Сиде. По данным аналитиков, средняя цена здесь не превышает 4,4 тыс. руб. в сутки.

Оказывается, самое недорогое жилье можно найти в Авсалларе, в прибрежном поселке, расположенном в 24 километрах от Аланьи. Здесь можно снять жилье за 3 111 рублей в сутки. Это место известно своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой.

В Авсалларе не так многолюдно, как в других «раскрученных» местах. Здесь чище пляжи и ниже цены.

В Мерсине и Сиде также можно относительно недорого отдохнуть. На этих курортах аренда составляет 3 751 и 4 371 рубль, соответственно. При этом в Анталье снять жилье можно за 4 705 рублей в сутки, в Стамбуле — 4 927, в Аланье — 5 034. Самый дорогостоящий отдых в Белеке и Чамьюве — 7 918 и 8 754 рубля соответственно.

Как подчеркнул основатель, владелец и гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, в последний год наблюдается повышенный спрос на посуточное жилье в Турции. Он также сказал, что средняя стоимость посуточной аренды на турецких курортах нынешним летом составляет 5 200 рублей за сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»