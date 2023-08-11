Турецкие курорты Авсаллар, Мерсин и Сиде предлагают самое дешевое жилье

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта «Суточно.ру», самые низкие цены проживания на турецких курортах в Авсалларе, Мерсине и Сиде. По данным аналитиков, средняя цена здесь не превышает 4,4 тыс. руб. в сутки.
Оказывается, самое недорогое жилье можно найти в Авсалларе, в прибрежном поселке, расположенном в 24 километрах от Аланьи. Здесь можно снять жилье за 3 111 рублей в сутки. Это место известно своим теплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой.
В Авсалларе не так многолюдно, как в других «раскрученных» местах. Здесь чище пляжи и ниже цены.
В Мерсине и Сиде также можно относительно недорого отдохнуть. На этих курортах аренда составляет 3 751 и 4 371 рубль, соответственно. При этом в Анталье снять жилье можно за 4 705 рублей в сутки, в Стамбуле — 4 927, в Аланье — 5 034. Самый дорогостоящий отдых в Белеке и Чамьюве — 7 918 и 8 754 рубля соответственно.
Как подчеркнул основатель, владелец и гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, в последний год наблюдается повышенный спрос на посуточное жилье в Турции. Он также сказал, что средняя стоимость посуточной аренды на турецких курортах нынешним летом составляет 5 200 рублей за сутки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на фоне новостей о взорвавшемся на Карамышевской набережной...Подробнее
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отреагировал на очередную попытку противника ударить по...Подробнее