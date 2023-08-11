«Welt»: сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят не только Украине, но и Германии

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Германия близка к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, но окончательное решение еще не принято и о нем не объявлено публично. СМИ пишут о том, что власти страны хотят модернизировать ракеты или же добиться решения о поставках ATACMS Соединенными Штатами. На самом деле, колебания канцлера ФРГ Олафа Шольца вредят не только Украине, которой дальнобойные ракеты в наступлении нужны были еще вчера, но и самой Германии. Такую точку зрения изложил в своей статье обозреватель издания «Welt» Тор Барфус.
По его словам, такой нерешительностью, постоянными сомнениями и колебаниями Олаф Шольц подрывает доверие — к себе, к стране.
«Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал «волк», он слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания», — сказано в публикации.
В то же время автор подчеркивает, что немецкие дальнобойные ракеты вряд ли приведут к коренному перелому на театре боевых действий и изменению правил игры.
На днях немецкий T-online, ссылаясь на собственные источники в правящей СДПГ, сообщил, что решение о передаче ВСУ ракет Taurus Германия намерена обнародовать в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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