Глава Минобороны Турции Гюлер уверен, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку

Сегодня, 18:09

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Глава Минобороны Турции Гюлер уверен, что Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
Фото из открытых источников

Министр обороны Турции Яшар Гюлер не сомневается в том, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получится убедить власти России вернуться в зерновую сделку. Об этом он заявил в интервью телеканалу A Haber, передает «Лента.ру».

«Президент Турции прилагает большие усилия для решения проблемы в этой напряженной повестке дня. Лично я считаю, что наш президент способен решить эту проблему», — сообщил Гюлер.

Ситуация в Черном море после ракетных обстрелов Россией украинских портов и портовой инфраструктуры, а также атак украинских морских дронов на российские корабли, напряженная. Суда видят риски для себя, стоимость фрахта и страховки растет.

После приостановки поставок зерна из России и Украины в мире повысились риски возникновения голода, отметил глава Минобороны.

Гюлер добавил, что президент Эрдоган чувствует себя ответственным за разрешение ситуации с зерновой сделкой. Благодаря его усилиям в рамках Черноморской зерновой инициативы нуждающимся странам переправлено более 33 миллионов тонн зерна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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