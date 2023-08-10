«Messenger»: Страны Запада переоценили способность ВС Украины использовать их технику

На Западе несколько переоценили способности украинских военнослужащих эффективно применять в боях поставленную ими современную военную технику. К такому выводу пришел военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Отвечая на вопросы корреспондента издания «Messenger», он рассказал, что западные политики и военные наблюдали за программой подготовки солдат ВСУ, своими глазами видели, как они во время учений осваивали современную военную технику. Выглядело это довольно впечатлительно. В результате союзники начали испытывать «технический оптимизм» и надеялись на то, что бронетехника поможет добиться быстрого прорыва на фронте.

«Некоторые наблюдатели переоценили способность бойцов Вооруженных сил Украины приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом», — сказал Гади.

На волне чрезмерного оптимизма на Западе многих постигло разочарование, когда украинские силы начали терять на минных полях современную бронетехнику, в том числе «Брэдли» и «Леопарды».

К слову, главком ВСУ Залужный в одном из интервью западной прессе признал, что на поле боя «Леопарды» становятся точно такой же мишенью, как и остальные боевые машины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»