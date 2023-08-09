Германия перепрограммирует дальнобойные ракеты Taurus перед передачей Украине

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Германия перед тем, как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, перепрограммирует их таким образом, чтобы исключить удары по «старой» территории России. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Журналисты пишут, что на перепрограммировании ракет настаивает канцлер Германии Олаф Шольц, поскольку обеспокоен возможностью эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Он хочет быть уверенным в том, что украинские войска не смогут наносить удары по «старой» территории России. Однако ограничения не действуют на новые регионы и полуостров Крым - в Германии, как и в целом на Западе, эти территории продолжают считать территорией Украины.
Шольц одобрит поставку после того, как в ракеты будут внесены определенные технические изменения. Минобороны Германии уже обратилось к производителю Taurus с просьбой сделать это как можно быстрее.
Предполагается, что на работу уйдет несколько недель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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