Не знавшая о своей беременности женщина приняла схватки за расстройство желудка

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум
Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности.
Как сообщает «The Sun», 34-летняя Люси Шоу находилась на 30-й неделе беременности, когда попала в больницу, не подозревая о своей беременности, пишет «Лента.ру». Она приняла схватки за расстройство пищеварения. Поскольку боль в животе стала очень сильной, женщина позвонила матери. Та же, приехав к дочери, сразу обратилась в службу экстренной помощи.
Пока мать разговаривала с оператором, у ее дочери возникли подозрения, что она беременна. И действительно, Шоу рожала. А когда нащупала голову ребенка, который проходил по родовым путям, сообщила об этом матери, а та передала медикам. У Шоу родились близнецы. Первого ребенка она родила сама, а второго уже в присутствии медиков.
Женщину и ее сыновей доставили в больницу. Дети родились недоношенными и их новорожденных подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.
Мальчиков назвали Джейкоб и Джексон. Они провели четыре недели в отделении интенсивной терапии новорожденных детей и вскоре уже их отпустят домой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....Подробнее
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...Подробнее
Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...Подробнее
Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве. ВСУ удалось добиться...Подробнее
Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили...Подробнее