Не знавшая о своей беременности женщина приняла схватки за расстройство желудка

Сегодня, 13:19

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Не знавшая о своей беременности женщина приняла схватки за расстройство желудка
Фото из открытых источников

Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности.

Как сообщает «The Sun», 34-летняя Люси Шоу находилась на 30-й неделе беременности, когда попала в больницу, не подозревая о своей беременности, пишет «Лента.ру». Она приняла схватки за расстройство пищеварения. Поскольку боль в животе стала очень сильной, женщина позвонила матери. Та же, приехав к дочери, сразу обратилась в службу экстренной помощи.

Пока мать разговаривала с оператором, у ее дочери возникли подозрения, что она беременна. И действительно, Шоу рожала. А когда нащупала голову ребенка, который проходил по родовым путям, сообщила об этом матери, а та передала медикам. У Шоу родились близнецы. Первого ребенка она родила сама, а второго уже в присутствии медиков.

Женщину и ее сыновей доставили в больницу. Дети родились недоношенными и их новорожденных подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

Мальчиков назвали Джейкоб и Джексон. Они провели четыре недели в отделении интенсивной терапии новорожденных детей и вскоре уже их отпустят домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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