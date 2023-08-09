РИА Новости: Армия США столкнулась с проблемой, не знакомой ни одному солдату РФ

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Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины.
В Пентагоне также отмечают, что роль крупнокалиберной артиллерии в столь масштабных конфликтах крайне важна, пишет РИА Новости. Поэтому американскими военными было принято решение пересмотреть подход к военной стратегии.
В США отмечают, что Россия активно использует артиллерию, расходуя значительное количество снарядов ежедневно. Генерал США Джеймс Рейни говорит о том, что большое количество установок и боеприпасов дают возможность добиваться успехов на поле боя.
С учетом этого, Пентагон также хочет обновить часть своего артиллерийского арсенала. В частности, стало понятно, что гаубицы M109 Paladin, принятые на вооружение еще в 1963 году, уже устарели. Они имеют ограниченную дальность стрельбы по сравнению с другими артиллерийскими системами, такими как российская «Мста-С» или немецкая Pzh2000, французская CEASAR.
Учитывая масштабы применения артиллерии, американский генерал отмечает, что Запад сейчас не подготовлен к интенсивным конфликтам такого масштаба, как сейчас разворачивается на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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