Байден запросил у Конгресса $13,1 млрд для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден обратился в Конгресс с просьбой одобрить дополнительные расходы на сумму порядка $40 млрд. При этом $24 млрд планируется потратить на оказание военной и финансовой помощи Украине и другие международные нужды, еще $4 млрд — на обеспечение безопасности границ. На ликвидацию последствий стихийных бедствий предусматривается сумма в $12 млрд, передает «Reuters».

«Порядка 9,5 млрд долларов пойдет на оснащение Украине и на восполнение запасов министерства обороны, а еще 3,6 миллиарда долларов на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку», — следует из таблицы, опубликованной на сайте Белого дома.

Из документа следует, что в целом на военную помощь Киеву Байден просит выделить еще $13 млрд.

На днях представитель Пентагона Сабрина Сингх напомнила журналистам, что у США еще остались $6 млрд для оказания военной помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority. Эти средства были обнаружены в результате допущенной бухгалтерской ошибки в ходе переоценки вооружений, уже отправленных Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»