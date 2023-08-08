В Италии турист заплатил два евро за разрезание сэндвича пополам

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Инцидент, произошедший в популярном баре на берегу озера Комо в Италии, вызвал негодование в соцсетях. Как стало известно, турист, приехавший из Милана, зашел в ресторан Bar Pace, где заказал вегетарианский сэндвич с картофелем фри. Он попросил официанта разделить сэндвич пополам, чтобы поделиться с приятелем. Но когда ему принесли счет, мужчина обнаружил, что за разрезание сэндвича ему надо заплатить два евро.
Многие пользователи сети отмечают, что разрезание еды - это обычная просьба, за которую не следует платить. Однако официант заявил, что из-за большого количества посетителей эта услуга стала платной. Ресторан ввел такую плату, чтобы компенсировать затраты на дополнительное время, затраченное на разделение еды. Чтобы разрезать бутерброд пополам, нужно использовать дополнительные инструменты и время. Если клиент просит две порции тостов, ему приходится использовать две тарелки, две салфетки и две руки, пояснил владелец заведения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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