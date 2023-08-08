Politico: Сроки прорыва ВСУ в ходе контрнаступления сдвигаются

Американская газета Politico сообщила, что сроки прорыва в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины сдвигаются по причине вынужденной смены тактики. Об этом пишет «Новостной фронт».

Американские журналисты пообщались с советником министра обороны Украины Юрием Саком. Он и рассказал о том, что командованию ВСУ пришлось скорректировать свои планы.

«Сак рассказал, что военное командование изменило свою тактику, чтобы сберечь личный состав и сохранить технику. А это, в свою очередь, замедлило продвижение и увеличило сроки возможного прорыва», – сказано в публикации Politico.

При этом собеседник издания отказался обозначать примерные сроки, в которые возможен прорыв, в ходе длящегося с июня контрнаступления. Однако заверил, что, невзирая на тяжелую ситуацию на фронте, «инициатива на стороне ВСУ».

Напомним, ВС РФ сейчас на двух направлениях фронта сами ведут наступление - на купянском и лиманском. Есть продвижение и перспектива возвращения Купянска. Украинская сторона объявила эвакуацию из нескольких населенных пунктов Харьковской области.

ВС РФ контроль над Купянском, Изюмом, Балаклеей и еще рядом селений потеряли в сентябре минувшего года - как объяснили тогда в Минобороны, была проведена перегруппировка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»