Politico: Сроки прорыва ВСУ в ходе контрнаступления сдвигаются

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Американская газета Politico сообщила, что сроки прорыва в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины сдвигаются по причине вынужденной смены тактики. Об этом пишет «Новостной фронт».
Американские журналисты пообщались с советником министра обороны Украины Юрием Саком. Он и рассказал о том, что командованию ВСУ пришлось скорректировать свои планы.
«Сак рассказал, что военное командование изменило свою тактику, чтобы сберечь личный состав и сохранить технику. А это, в свою очередь, замедлило продвижение и увеличило сроки возможного прорыва», – сказано в публикации Politico.
При этом собеседник издания отказался обозначать примерные сроки, в которые возможен прорыв, в ходе длящегося с июня контрнаступления. Однако заверил, что, невзирая на тяжелую ситуацию на фронте, «инициатива на стороне ВСУ».
Напомним, ВС РФ сейчас на двух направлениях фронта сами ведут наступление - на купянском и лиманском. Есть продвижение и перспектива возвращения Купянска. Украинская сторона объявила эвакуацию из нескольких населенных пунктов Харьковской области.
ВС РФ контроль над Купянском, Изюмом, Балаклеей и еще рядом селений потеряли в сентябре минувшего года - как объяснили тогда в Минобороны, была проведена перегруппировка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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