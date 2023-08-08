Россиянин назвал Венгрию задворками Европы

Сегодня, 12:24

Image 16+
Россиянин назвал Венгрию задворками Европы
Фото из открытых источников

IT-специалист Иван Пискунов в сентябре прошлого года по работе переехал из России в Венгрию, о которой ничего раньше не знал. Молодой человек описал страну как «задворки Европы». 

По словам Пискунова, в Венгрии нет централизованного отопления, квартиры обогреваются при помощи бойлера. Будапешт по сравнению с Москвой уступает в развитии общественного транспорта и метро. Пискунов был удивлен горами мусора на улицах города. Кроме того, в Венгрии ощущается нехватка качественного сервиса. Также в этой стране на улицах можно увидеть много пивных банок и бутылок, а также можно встретить людей без постоянного места жительства. 

Они скитаются и спят на улице, сказал россиянин. По его словам, цены на еду в Будапеште не выше московских, хотя гречки он в магазинах не нашел. IT-специалист признался, что до переезда верил, что в Европе все будет лучше. Однако, он сделал вывод о том, что Москва, где есть торговые залы и любые варианты досуга, во многом превосходит многие другие города. В Будапеште только купальни, термальные источники и бани, других развлечений нет, сказал российский хакер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Россиянин назвал Венгрию задворками Европы

Сегодня, 12:24

«Open Democracy»: западные инструкторы не могут должным образом подготовить солдат ВСУ

Сегодня, 08:34

Если ЧВК «Вагнер» покинет ЦАР, вооруженные группировки превратят страну в руины – обозреватель Хинде

Вчера, 16:23

«Завтрак - 6000 рублей»: россияне в Стамбуле взвыли от высоких цен

Вчера, 14:44

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Вчера, 12:19

Пентагон: США располагают еще $6 млрд для оказания военной помощи Украине

Вчера, 10:14

USA TODAY: В подпольной биолаборатории в Калифорнии обнаружили ковидных мышей

Вчера, 09:34

Власти Китая объявили о рекордном за два года ухудшении внешней торговли

8-08-2023, 13:44

«Reuters»: Индия запретила производителям дронов использовать детали из КНР

8-08-2023, 10:19

США объявят о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $200 млн

8-08-2023, 09:04

Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

7-08-2023, 11:54

В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

7-08-2023, 08:14

Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

6-08-2023, 21:49

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

5-08-2023, 18:24

Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина

4-08-2023, 21:59

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

4-08-2023, 11:59

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

3-08-2023, 18:29

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

3-08-2023, 08:54

Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными

2-08-2023, 16:04

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

2-08-2023, 14:49

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Вчера, 12:19

0

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....

Подробнее
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

Сегодня, 00:14

0

В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...

Подробнее
РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

Вчера, 15:54

0

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...

Подробнее
Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Вчера, 16:29

0

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...

Подробнее
Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Вчера, 08:14

0

Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров