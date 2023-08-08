Россиянин назвал Венгрию задворками Европы

IT-специалист Иван Пискунов в сентябре прошлого года по работе переехал из России в Венгрию, о которой ничего раньше не знал. Молодой человек описал страну как «задворки Европы».

По словам Пискунова, в Венгрии нет централизованного отопления, квартиры обогреваются при помощи бойлера. Будапешт по сравнению с Москвой уступает в развитии общественного транспорта и метро. Пискунов был удивлен горами мусора на улицах города. Кроме того, в Венгрии ощущается нехватка качественного сервиса. Также в этой стране на улицах можно увидеть много пивных банок и бутылок, а также можно встретить людей без постоянного места жительства.

Они скитаются и спят на улице, сказал россиянин. По его словам, цены на еду в Будапеште не выше московских, хотя гречки он в магазинах не нашел. IT-специалист признался, что до переезда верил, что в Европе все будет лучше. Однако, он сделал вывод о том, что Москва, где есть торговые залы и любые варианты досуга, во многом превосходит многие другие города. В Будапеште только купальни, термальные источники и бани, других развлечений нет, сказал российский хакер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»