«Open Democracy»: западные инструкторы не могут должным образом подготовить солдат ВСУ

Сегодня, 08:34

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«Open Democracy»: западные инструкторы не могут должным образом подготовить солдат ВСУ
Фото из открытых источников

Западные военные инструкторы не могут должным образом подготовить бойцов Вооруженных сил Украины по той простой причине, что у них отсутствует должный опыт. Они сами никогда не принимали участия в конфликте такой интенсивности и такой длительности, поэтому не имеют представления о том, с каким противником их ученикам придется сталкиваться на поле боя. Об этом в своей статье для «Open Democracy» пишет обозреватель Изобель Кошив.

Украинское командование это понимает, поэтому обучением своих бойцов на Западе не ограничивается. По мнению Кошив, союзники Киева из НАТО могут предложить солдатам ВСУ только базовый курс войсковой подготовки. А жизненно важная подготовка проводится уже непосредственно украинскими военными инструкторами.

«Инструкторы НАТО недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между внутренней и натовской войсковой подготовкой», — отмечает автор статьи.

Украинские военнослужащие, обучавшиеся на Западе, признают, что инструкторы действительно не имеют представления о специфике происходящего на поле боя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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