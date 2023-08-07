Пентагон: США располагают еще $6 млрд для оказания военной помощи Украине

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во время состоявшегося недавно брифинга проинформировала журналистов о том, что Белый дом до конца текущего финансового года (в США он заканчивается осенью, - Авт.) располагает минимум 6 миллиардами долларов для оказания военной помощи Украине. Одобрение Конгресса в данном случае не требуется.

«Деньги у нас не закончились. Мы еще располагаем средствами от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно 6 миллиардов долларов», — сказала Сингх.

Средства, о которых идет речь, появились после обнаружения бухгалтерской ошибки и переоценки пакетов военной помощи, отправленной ВСУ из запасов Пентагона.

Сингх не стала отвечать на вопросы американских журналистов о том, намерен ли Пентагон просить у Конгресса выделить дополнительные средства в поддержку ВСУ.

Ранее СМИ сообщили о том, что Украина стала крупнейшим получателем американской военной помощи со времен Второй мировой войны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»