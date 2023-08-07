Пентагон: США располагают еще $6 млрд для оказания военной помощи Украине

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»
Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...Подробнее
Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во время состоявшегося недавно брифинга проинформировала журналистов о том, что Белый дом до конца текущего финансового года (в США он заканчивается осенью, - Авт.) располагает минимум 6 миллиардами долларов для оказания военной помощи Украине. Одобрение Конгресса в данном случае не требуется.
«Деньги у нас не закончились. Мы еще располагаем средствами от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно 6 миллиардов долларов», — сказала Сингх.
Средства, о которых идет речь, появились после обнаружения бухгалтерской ошибки и переоценки пакетов военной помощи, отправленной ВСУ из запасов Пентагона.
Сингх не стала отвечать на вопросы американских журналистов о том, намерен ли Пентагон просить у Конгресса выделить дополнительные средства в поддержку ВСУ.
Ранее СМИ сообщили о том, что Украина стала крупнейшим получателем американской военной помощи со времен Второй мировой войны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...Подробнее
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...Подробнее
Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...Подробнее
Между Россией и Китаем с 1 августа был возобновлен безвизовый обмен. В Поднебесной подтвердили, что готовы принимать...Подробнее
Ядерный удар по Хиросиме в 1945 году привел к катастрофическим последствиям. Выжившая после атаки японка Митико Кодама...Подробнее
Российская Федерация и Китайская Народная Республика — «два максимально значимых противника Соединенных Штатов...Подробнее