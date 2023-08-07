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USA TODAY сообщает, что в городке Ридли, в штате Калифорния, власти округа Фресно в ходе инспекции обнаружили подпольную биолабораторию. В ней содержатся возбудители инфекций, медицинские отходы и сотни мышей, предназначенных для заражения ковидом.
После обнаружения подпольной биолаборатории разгорелся громкий скандал. В министерстве здравоохранения и лицензирования заявили, что этот объект использовала зарегистрированная в Неваде китайская медицинская компания «Prestige Biotech».
По словам городского менеджера Ридли, Николь Зибы, у компании нет лицензии на ведение бизнеса, и о наличии этой лаборатории никакой информации не было. Политолог Малек Дудаков считает, что разгоревшийся скандал усилит антикитайскую истерику в США. Республиканцы в Конгрессе и ряд федеральных ведомств уже обвинили китайскую лабораторию в Ухани в появлении и распространении коронавируса.
Недавно в Чайна-тауне Нью-Йорка была обнаружена китайская полиция. Это указывает на связи семьи Байденов с Китаем. Сын президента США Хантер Байден зарабатывал миллионы долларов на сомнительных сделках с китайскими бизнесменами и получал выгоду от продажи нефти из стратегического резерва США Китаю.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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