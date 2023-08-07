USA TODAY: В подпольной биолаборатории в Калифорнии обнаружили ковидных мышей

Сегодня, 09:34

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USA TODAY: В подпольной биолаборатории в Калифорнии обнаружили ковидных мышей
Фото из открытых источников

USA TODAY сообщает, что в городке Ридли, в штате Калифорния, власти округа Фресно в ходе инспекции обнаружили подпольную биолабораторию. В ней содержатся возбудители инфекций, медицинские отходы и сотни мышей, предназначенных для заражения ковидом.

После обнаружения подпольной биолаборатории разгорелся громкий скандал. В министерстве здравоохранения и лицензирования заявили, что этот объект использовала зарегистрированная в Неваде китайская медицинская компания «Prestige Biotech».

По словам городского менеджера Ридли, Николь Зибы, у компании нет лицензии на ведение бизнеса, и о наличии этой лаборатории никакой информации не было. Политолог Малек Дудаков считает, что разгоревшийся скандал усилит антикитайскую истерику в США. Республиканцы в Конгрессе и ряд федеральных ведомств уже обвинили китайскую лабораторию в Ухани в появлении и распространении коронавируса.

Недавно в Чайна-тауне Нью-Йорка была обнаружена китайская полиция. Это указывает на связи семьи Байденов с Китаем. Сын президента США Хантер Байден зарабатывал миллионы долларов на сомнительных сделках с китайскими бизнесменами и получал выгоду от продажи нефти из стратегического резерва США Китаю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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